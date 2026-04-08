Mammut - vita e morte di un’intelligenza artificiale è uno spettacolo che, collegando la narrazione distopica alle sfide sociali della contemporaneità, è fortemente costruito attorno alla critica etica non necessariamente della "macchina" in sé, quanto più dell’uomo e del rapporto tragico che questo crea con la tecnologia. Il discorso dell’ Intelligenza Artificiale è assolutamente esploso negli ultimi anni, questa è diventata sempre più utilizzata e normalizzata. Di conseguenza il mondo si è diviso tra coloro che l’abbracciano senza scrupoli e coloro che la vedono come un problema destinato ad uscire fuori controllo, alimentati dalla paura che possa prendere il sopravvento sull’essere umano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quando le macchine imparano a ribellarsi la colpa è dell’uomo o dell’intelligenza artificiale?

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Scuola di Robotica. . In questo laboratorio entreranno nel mondo dell’AI attraverso attività sperimentali e simulazioni interattive, scoprendo come le macchine imparano da dati ed esempi. Tra coding e robotica, svilupperanno algoritmi di riconoscimento, - facebook.com facebook