Il Bisonte Firenze ha annunciato l’ingaggio di Sara Caruso, centrale siciliana, che attualmente si sta allenando con la nazionale italiana B in preparazione ai Giochi del Mediterraneo. La giocatrice, nota per le sue capacità a muro, si unirà alla squadra nelle prossime settimane. L’accordo rappresenta un rinforzo importante per il club, che continua a rafforzare il proprio roster. La firma è stata ufficializzata nelle ultime ore.

FIRENZE – Altro grande colpo di mercato per Il Bisonte Firenze, che si assicura le prestazioni della centrale siciliana Sara Caruso, al lavoro in queste settimane con la nazionale italiana B in vista dei Giochi del Mediterraneo. Una convocazione, quella nel gruppo azzurro di Carlo Parisi, arrivata al termine della stagione della consacrazione in A1, con la maglia di San Giovanni in Marignano: la 25enne di Niscemi, cresciuta nel vivaio dell’Uyba, aveva già assaggiato la massima categoria fra il 2021 e il 2023 a Cuneo, ma l’anno scorso, nella Omag-Mt, è stata protagonista, da titolare, della splendida cavalcata verso la salvezza, mettendosi in mostra come una delle centrali più affidabili del campionato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Insuperabile a muro, Sara Caruso firma per il Bisonte Firenze

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