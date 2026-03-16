Playoff Challenge seconda vittoria di fila per il Bisonte Firenze

Il Bisonte Firenze ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva nei playoff Challenge, battendo Eurotek Laika Busto Arsizio in quattro set. I punti di Zuccarelli e Kaçmaz hanno contribuito al successo, mentre Acciarri ha segnato 11 punti. La partita si è conclusa con i parziali di 18-25, 25-21, 25-9 e 25-21.

Il Bisonte Firenze – Eurotek Laika Busto Arsizio 3-1 (18-25, 25-21, 25-9, 25-21) IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 11, Morello 2, Valoppi (L1), Zuccarelli 12, Colzi ne, Villani, Knollema 22, Maleševi? ne, Bukili? 2, Tanase 7, Kaçmaz 15, Lapini (L2) ne, Agrifoglio ne. All. Chiavegatti. EUROTEK LAICA UYBA BUSTO ARSIZIO: Battista 11, Pelloni (L1), Gennari ne, Metwally 11, Seki 4, Diouf 4, Schmit, Parlangeli, Obossa 15, Eckl 8, Torcolacci 1, Parra (L2) ne, Booth 4. All. Barbolini. ARBITRI: Caretti – Serafin. NOTE: durata set: 23’, 29’, 19’, 27’; muri punto: Il Bisonte 12, UYBA 8; ace: Il Bisonte 5, UYBA 0; spettatori: 268. FIRENZE – Seconda vittoria... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Playoff Challenge, seconda vittoria di fila per il Bisonte Firenze Articoli correlati Playoff Challenge, riscatto per Il Bisonte Firenze con la vittoria a MaceretaCbf Balducci Hr Macerata – Il Bisonte Firenze 1-3 (25-18, 23-25, 20-25, 9-25) CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani (L), Batte, Sismondi 5, Kokkonen 9,... Playoff Challenge, il Bisonte Firenze ko in gara 1 con Macerata al PalaBigMatLa formazione di Chiavegatti solo nel terzo set ha mostrato il suo solito volto, non riuscendo però ad allungare la partita IL BISONTE FIRENZE:... Contenuti utili per approfondire Playoff Challenge Temi più discussi: Playoff Challenge Serie A1 Tigotà – Cuneo si ripete, 0-3 di spessore contro San Giovanni; Playoff Challenge, seconda vittoria di fila per il Bisonte Firenze; Playoff Challenge, Firenze-Uyba 3-1. Seconda vittoria consecutiva per Il Bisonte; Pallavolo A1 femminile, playoff Challenge Cup. Cuneo, altra vittoria su San Giovanni in Marignano. Volley femminile: playoff Challenge. Il Bisonte, test Busto Arsizio: Vogliamo fare una bella figura»Nella seconda giornata dei playoff Challenge: la competizione organizzata dalla Lega volley per designare fra le escluse dalla corsa ... sport.quotidiano.net Play Off Challenge: vincono Chieri, Firenze e CuneoVittorie interne nel Girone A, le ragazze di Negro su Macerata, le toscane su Busto. Nel Girone B Rivero e compagne superano Bergamo ... tuttosport.com Iniziano con una sconfitta al #tiebreak i #Playoff #Challenge del @bergamo1991 che a Cuneo parte bene aggiudicandosi il primo set. La cronaca su #zonamistamagazine x.com Lega Pallavolo Serie A Femminile. Ditonellapiaga · Sì lo so. MATCHPOINT CHIERI Ecco il punto dal campo con cui @chieri76 ha chiuso in tre set la partita dei Playoff Challenge contro Macerata #volley #playoffchallenge #volleyball #pallavolo - facebook.com facebook