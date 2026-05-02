Nel match giocato al campo Dei Marmi, la Carrarese ha assediato il Cesena con continui attacchi, ma Siano si è rivelato un punto di riferimento insuperabile per la sua squadra. La difesa del Cesena ha resistito agli avanti avversari grazie anche a interventi decisivi e a una strategia difensiva ben organizzata. La partita si è conclusa con il risultato di 0-0, mantenendo inviolata la porta dei romagnoli nonostante le offensive dei toscani.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Siano a negare il vantaggio agli azzurri?. Chi ha permesso alla difesa del Cesena di resistere all'assedio?. Perché la Carrarese non è riuscita a concretizzare il dominio?. Quali sono le possibilità reali di raggiungere i play-off?.? In Breve Schiavi assist per Illanes e Berti annullato per fuorigioco al minuto 34.. Zanon e Calabrese tentano il gol mentre Zuelli sfiora l'incrocio dei pali.. Mister Calabro schiera Bleve, Calabrese, Illanes e Oliana nel pacchetto difensivo.. Ultima sfida stagionale in trasferta contro la Virtus Entella a Chiavari.. La Carrarese chiude il campionato al Dei Marmi con uno 0-0 contro il Cesena, un pareggio che lascia un profondo senso di frustrazione nonostante il dominio territoriale degli azzurri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carrarese assedia il Cesena al Dei Marmi: Siano è un muro insuperabile

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