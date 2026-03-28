Messaggi deliranti insulti e minacce col coltello | condannato lo stalker di Morgana Blue delle Bambole di pezza

Un uomo è stato condannato per aver perseguitato una cantante, inviandole messaggi offensivi, minacce e comportamenti violenti in diverse occasioni, comprese le esibizioni dal vivo, i social media e le telefonate. Le sue azioni sono durate diversi mesi e hanno coinvolto anche minacce con un coltello. La vicenda ha portato alla decisione giudiziaria di condannarlo.

Milano, 28 marzo 2026 – Ai concerti, sui social, al telefono: la sua presenza molesta si sarebbe manifestata ovunque. La condanna. Un cinquantenne svizzero è stato condannato a un anno e tre mesi di carcere senza sospensione della pena per avere perseguitato con episodi disseminati in un ventennio Lisa Cerri in arte Morgana Blue, la chitarrista fondatrice della band 'Bambole di Pezza' che ha partecipato anche all'ultimo festival di Sanremo e che con la sua musica vuole diffondere messaggi sulla parità di genere. Lo stalking ha riguardato anche altre due persone, la musicista e scrittrice Micol Martinez e la madre di quest'ultima, Katia Zerbini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Messaggi deliranti, insulti e minacce col coltello: condannato lo stalker di Morgana Blue delle Bambole di pezza Articoli correlati Leggi anche: Lo stalker di Morgana Blue condannato a 15 mesi carcere Leggi anche: Canzoni Sanremo 2026, “Resta con me” delle Bambole di Pezza