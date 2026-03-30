Un uomo è stato condannato a un anno e tre mesi di reclusione senza sospensione condizionale per aver molestato e minacciato una cantante nota nel settore delle Bambole di Pezza, con comportamenti iniziati nel 2006. Le condotte dell’imputato includevano insulti, pedinamenti e minacce, anche attraverso canali online. La sentenza è stata emessa nelle ultime settimane dopo un procedimento giudiziario durato diversi anni.

Un anno e tre mesi senza la sospensione condizionale della pena. È questa la condanna inflitta il 27 marzo dal Tribunale di Milano a un 50enne accusato di stalking nei confronti della musicista Micol Martinez e di sua madre, Katia Zerbini, e nei confronti di Lisa Cerri, in arte Morgana Blue, storica chitarrista solista della band punk rock italiana Bambole di Pezza, gruppo che si è esibito anche all’ultimo Festival di Sanremo 2026. Le motivazioni saranno depositate in 60 giorni. La sentenza è stata pronunciata dai giudici della nona sezione penale che, oltre alle statuizioni di rito, hanno riconosciuto una provvisionale e la liquidazione del danno in separata sede a Micole Martinez, che è anche dj, attrice e scrittrice e per la madre: solo loro due si sono costituite parte civile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lo stalker di Morgana Blue delle Bambole di Pezza condannato a 1 anno e 3 mesi. Minacce, insulti, anche via web, e pedinamenti sono iniziati nel 2006

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