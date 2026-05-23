Inseguimento da film a Rho scappano in contromano sulla Statale e lanciano oggetti rubati dal finestrino

Da milanotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due persone sono fuggite in auto lungo le strade di Rho, percorrendo contromano sulla statale. Durante la corsa, hanno lanciato oggetti dal finestrino, alcuni di provenienza sconosciuta, nel tentativo di eliminare eventuali tracce. La polizia ha intercettato il veicolo e ha avviato le operazioni di blocco. La fuga si è conclusa con l’arresto dei due soggetti.

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La fuga in contromano per le vie della città. I due malviventi che lanciano oggetti dal finestrino per disfarsi delle prove. I poliziotti del Commissariato di Rho hanno arrestato due cittadini italiani di 53 e 29 anni. Le accuse sono di furto aggravato e fuga pericolosa. I due sono anche stati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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