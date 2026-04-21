Inseguimento da film scappa all’alt e va a 200 all’ora sulla Statale 36 | denunciato

Un uomo che aveva tentato di sfuggire a un controllo sulla Statale 36 è stato fermato dopo un inseguimento. In precedenza, era riuscito a far perdere le tracce agli agenti, ma le telecamere di sorveglianza e le riprese degli agenti della polizia locale di Seregno hanno consentito di individuarlo. L’individuo è stato denunciato per aver superato i limiti di velocità e per aver tentato di eludere l’alt.

Prima è riuscito a seminare gli agenti ma poi è stato ‘incastrato’ dalle telecamere e gli stessi operatori della polizia locale di Seregno, il giorno successivo. È quanto accaduto tra il 14 e 15 aprile a Seregno e ha visto la vicenda concludersi con la denuncia ai danni di un 24enne.Il fattoNella.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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