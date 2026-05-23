L’Inps ha annunciato che sarà possibile rateizzare i debiti contributivi fino a cinque anni, offrendo più tempo ai contribuenti per regolarizzare la posizione. La nuova modalità di pagamento riguarda esclusivamente le somme dovute senza prevedere condoni o sconti. La scelta di dilazionare i pagamenti si applica ai debiti già esistenti e non a nuove obbligazioni. La procedura sarà accessibile attraverso le modalità previste dall’ente.

Più tempo per mettersi in regola con i contributi previdenziali, ma senza alcun condono. L’Inps ha dato il via alla possibilità di rateizzare i dei debiti contributivi. La novità più importante riguarda il piano di rientro: le rate possono arrivare fino a 60 mesi, contro il precedente limite massimo di 24. L’obiettivo è duplice: aiutare imprese e contribuenti in temporanea difficoltà economica a regolarizzare la propria posizione e, allo stesso tempo, rendere più efficace il recupero dei crediti previdenziali. Come funziona la nuova rateizzazione Inps: 36 o 60 rate in base al debito. Il nuovo regolamento introduce una distinzione chiara in base all’importo dovuto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Inps, debiti contributivi a rate fino a 5 anni: ecco come cambia la dilazione

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DEBITI CONTRIBUTIVI: Fino a 60 Rate con INPS e INAIL!

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