Debiti contributivi | Inps estende i piani di rientro fino a 60 rate

L'Inps ha annunciato l'estensione dei piani di rientro per i debiti contributivi, consentendo ai contribuenti di suddividere il pagamento in fino a 60 rate. Per accedere alla seconda dilazione, occorre che il piano di rientro sia ancora attivo e che siano stati rispettati determinati requisiti. Chi si trova in questa situazione può evitare il passaggio agli agenti della riscossione purché mantenga regolarità nei pagamenti e non superi le soglie stabilite dalla normativa.

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? Punti chiave Come si accede alla seconda dilazione se il piano è attivo?. Quali requisiti servono per evitare il passaggio agli agenti della riscossione?. Perché la mancata rata può causare la perdita immediata del DURC?. Quanto incide il tasso di interesse sulla nuova rateizzazione Inps?.? In Breve Debiti fino a 500.000 euro rateizzabili in massimo 36 mensilità.. Debiti oltre 500.001 euro permettono dilazioni fino a 60 rate mensili.. Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione Inps il 25 febbraio 2026.. Mancato pagamento comporta revoca immediata e passaggio agli agenti della riscossione.. A Roma, il 21 maggio 2026, l’Inps ha emanato la circolare numero 60 che introduce nuove modalità per gestire i debiti contributivi, estendendo i piani di rientro fino a 60 rate mensili affronta difficoltà finanziarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Debiti contributivi: Inps estende i piani di rientro fino a 60 rate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Inps, nuove regole per rateizzare i debiti contributivi: fino a 60 rate mensiliLa gestione dei debiti contributivi nei confronti dell'Inps cambia con l'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina della dilazione del... Come saldare i debiti contributivi, l’Inps allunga le rate: fino a 60 mesi per mettersi in regolaRoma, 21 maggio 2026 – Più tempo per pagare i debiti contributivi, ma senza trasformare la rateizzazione in una sanatoria. Come saldare i debiti contributivi, l’Inps allunga le rate: fino a 60 mesi per mettersi in regolaIl nuovo regolamento consente piani di rientro più lunghi, a seconda degli importi: più flessibilità, nessuno sconto ... quotidiano.net Debiti Inps dilazionabili sino a 60 mesiChiarimento Inps dopo le modifiche apportate dalla legge n. 203/2024 in materia di debiti contributivi. Sino a tre anni per pagare i debiti sino a 500mila euro; 5 anni per quelli superiori. L'INPS ... pensionioggi.it