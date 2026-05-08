Alla Camera dei deputati è stato consegnato il ‘Premio America Innovazione’ a Gabriele Ferrieri, riconoscimento promosso dalla Fondazione Italia-USA. L’obiettivo del premio è valorizzare i giovani imprenditori che si distinguono per le capacità di innovare a livello sia nazionale che internazionale. La premiazione si inserisce in un’iniziativa che mira a sostenere e valorizzare le figure emergenti nel mondo dell’imprenditoria innovativa.

Riconoscimento promosso dalla Fondazione Italia-USA per valorizzare i giovani imprenditori capaci di innovare nel panorama nazionale e internazionale Il dott. Gabriele Ferrieri ha ricevuto il Premio America Innovazione, riconoscimento promosso dalla Fondazione Italia-USA per valorizzare i giovani imprenditori capaci di innovare nel panorama nazionale e internazionale. La cerimonia si è svolta a Roma l’8 maggio 2026, presso la Camera dei Deputati. Il premio arriva grazie al successo di “Impatto Digitale Group”, startup nata nel marzo 2024 che supporta aziende e istituzioni nei processi di innovation consulting, digital transformation e open innovation.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Gabriele Ferrieri premiato con il ‘Premio America Innovazione’ alla Camera dei deputati

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