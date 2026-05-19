Il Premio Nobel Mokyr al Forum Emilia un' Impresa di Talento - Fattore E

Da parmatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo evento “Fattore E-Economic Forum dell’Emilia” sarà ospitato dal premio Nobel per l’economia 2025, Joel Mokyr. L’appuntamento è organizzato dalla Camera di commercio dell’Emilia, in collaborazione con quella di Modena e con la Regione Emilia-Romagna. Mokyr sarà presente come ospite d’eccezione, portando la sua esperienza internazionale all’interno di un forum dedicato ai temi economici e alle imprese della regione. L’evento si svolgerà in una sede ancora da definire.

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Sarà il premio Nobel per l’economia (2025) Joel Mokyr l’ospite d’eccezione dell’evento “Fattore E-Economic Forum dell’Emilia” organizzato dalla Camera di commercio dell’Emilia, in collaborazione con la Camera di commercio di Modena e la Regione Emilia-Romagna.“Un appuntamento – sottolinea Stefano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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