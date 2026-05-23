Innovazione in casa Philips | schermo doppio su entrambi i lati in grado di semplificare il lavoro

Notizia in breve

Philips ha presentato un nuovo modello di dispositivo dotato di schermo doppio su entrambi i lati. La tecnologia consente di visualizzare contenuti su entrambi i lati del dispositivo contemporaneamente. Questa innovazione mira a facilitare le attività di lavoro, offrendo una maggiore versatilità di utilizzo. La novità è stata annunciata come parte di una strategia di sviluppo di prodotti più funzionali e moderni nel settore elettronico.