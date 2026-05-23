Innovazione in casa Philips | schermo doppio su entrambi i lati in grado di semplificare il lavoro
Philips ha presentato un nuovo modello di dispositivo dotato di schermo doppio su entrambi i lati. La tecnologia consente di visualizzare contenuti su entrambi i lati del dispositivo contemporaneamente. Questa innovazione mira a facilitare le attività di lavoro, offrendo una maggiore versatilità di utilizzo. La novità è stata annunciata come parte di una strategia di sviluppo di prodotti più funzionali e moderni nel settore elettronico.
Parliamo di una vera e propria innovazione in casa Philips, una delle aziende più conosciute nel settore elettronico. Si tratta di un monitor efficiente a schermo doppio su entrambi i lati in grado di mostrare lo stesso contenuto contemporaneamente oppure no, in base alle esigenze. Il prodotto, proprio per questo motivo, nasce per facilitare il lavoro nell’ambiente professionale. Vediamo insieme come. Lo schermo doppio proposto da Philips può rivoluzionare l’ambiente lavorativo. I due pannelli LCD (schermo a cristalli liquidi) da 23.8 pollici si mostra estremamente funzionale in specifici ambienti lavorativi proprio per la peculiarità accennata poco prima. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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