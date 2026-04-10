Il rappresentante di una grande azienda tecnologica ha affermato che l'innovazione contribuisce ad ampliare e a proteggere i diritti dei cittadini, menzionando in particolare il diritto alla salute, alla difesa, alla libera circolazione e alla libertà di espressione. La dichiarazione è arrivata durante un evento a Roma, dove si è discusso anche della necessità di semplificare le norme dell’Unione Europea. Nessun altro dettaglio sui partecipanti o sulle proposte specifiche è stato fornito.

Roma, 10 apr. - (Adnkronos) - “L'innovazione allarga i diritti dei cittadini, li difende, li amplia. Pensiamo per esempio al diritto alla salute, al diritto alla difesa, alla libera circolazione, alla libertà di espressione. È necessario iniziare a pensare all'innovazione come un qualcosa di positivo di cui beneficia tutta la società e non solo il mercato. L'Europa deve tornare a essere un posto in cui l'innovazione non si regola solamente ma in cui l'innovazione si crea, si porta avanti, si adotta e si cerca anche di esportare nel resto del mondo per provare a recuperare quel gap con gli Stati Uniti e con la Cina che nel corso degli ultimi anni si è maturato ed è diventato particolarmente significativo”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Innovazione, Mazzetti (Meta): "Allarga i diritti, semplificare norme Ue"

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