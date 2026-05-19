Via Vescovi Via Pollinari e via Pagani Sbagliato mettere i divieti di sosta su entrambi i lati
Un residente ha segnalato problemi di viabilità nel quartiere, evidenziando come le recenti decisioni dell’Amministrazione abbiano provocato disagio tra i cittadini. In particolare, si critica la scelta di mettere divieti di sosta su entrambi i lati di via Vescovi, via Pollinari e via Pagani, definendola “sbagliata”. La situazione ha generato malcontento tra gli abitanti della zona, che chiedono un intervento per migliorare la gestione del traffico e la funzionalità delle strade interessate.
«Scrivo per portare alla luce il pessimo lavoro fatto dall’Amministrazione rispetto al lavoro svolto oggi di viabilità di via Lino Vescovi, via Pollinari e via Pagani, generando malcontento comune tra tutto il vicinato. Era stato annunciato il cambio di marcia con il senso unico e il fatto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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