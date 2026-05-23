Innesca un incendio in un edificio abbandonato | vigili del fuoco in azione per spegnere le fiamme

Da trentotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incendio è divampato in un edificio abbandonato, con le fiamme che hanno interessato tutta la struttura. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio o eventuali feriti. Le operazioni di spegnimento sono in corso.

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Ha acceso il fuoco all’interno di un immobile abbandonato e le fiamme si sono estese su tutta la struttura. È questa una prima ricostruzione di un incendio divampato nei giorni scorsi in un edificio nel comune di Postal e per il quale un giovane ventisettenne senza fissa dimora e già noto alle. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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