Azienda agricola in fiamme vigili del fuoco in azione per spegnere l’incendio C’è il video

Oggi, venerdì 6 marzo, un incendio si è sviluppato vicino a un'azienda agricola a San Giacomo, a sud di Bolzano. Le fiamme hanno coinvolto la struttura, causando una colonna di fumo visibile dall'area circostante. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e spegnere l’incendio. È stato diffuso un video che mostra il momento dell’intervento.

Una colonna di fumo che si innalza al cielo e le fiamme che divampano nei pressi della struttura. Sono queste, al momento, le informazioni che abbiamo riguardanti un incendio scoppiato divampato oggi, venerdì 6 marzo, nei pressi di un'azienda agricola di San Giacomo, a sud di Bolzano. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco permanenti e volontari del capoluogo.

