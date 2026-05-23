L’esclusione di Palmer e Foden dalla lista dei convocati per il Mondiale ha provocato reazioni critiche nel Regno Unito. Il tecnico aveva promesso trasparenza e definizione di ruoli, ma questa scelta ha sollevato dubbi tra tifosi e analisti. La decisione riguarda i criteri di selezione e le priorità del allenatore in vista della competizione internazionale. Nessun dettaglio sulle motivazioni ufficiali o sui criteri adottati.

L’esclusione di Palmer e Foden dai convocati di Tuchel per il Mondiale alle porte ha suscitato non poche critiche in Inghilterra. Tuttavia, intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore tedesco è riuscito a tranquillizzare l’ambiente e, cosa non da poco, a restare coerente con le sue promesse di chiarezza e gerarchie. Il punto del Times. La chiarezza di Tuchel. Si legge sul Times: “La selezione di Tuchel è stata coerente con quanto aveva sempre dichiarato. Ha promesso chiarezza e gerarchie, con due giocatori per ogni ruolo e tre “jolly”. I calciatori conoscono il numero uno e il numero due per ogni posizione e il loro ruolo nello schema. L’undici titolare sembra quasi definito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Inghilterra, le convocazioni di Tuchel sono coerenti con quanto aveva promesso: chiarezza e gerarchie

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