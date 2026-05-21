Inghilterra le clamorose esclusioni di Tuchel per il Mondiale | davvero Maguire Foden Shaw e Tomori non servivano?

Da calcionews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Inghilterra, il tecnico ha deciso di escludere alcuni giocatori chiave dalla lista per il Mondiale, tra cui Maguire, Foden, Shaw e Tomori. Le scelte hanno suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, considerando le loro esperienze e le prestazioni recenti. La selezione finale è stata comunicata ufficialmente, ma le motivazioni precise delle esclusioni non sono state rese note pubblicamente. La squadra si prepara ora alle partite internazionali con nuovi elementi e strategie.

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Inghilterra, le esclusioni di Tuchel per il Mondiale: Maguire, Foden, Shaw e Tomori non servivano? L’analisi completa. Il cammino verso il Mondiale si infiamma e, in casa dell’Inghilterra, le scelte del commissario tecnico Thomas Tuchel stanno già facendo ampiamente discutere. Le convocazioni per la spedizione iridata sono destinate a fare molto rumore, soprattutto a causa di alcuni grandi e inaspettati assenti. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. La delusione di Harry Maguire dopo l’ottima stagione al Manchester United. Chi sicuramente non prenderà parte alla competizione è Harry Maguire. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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