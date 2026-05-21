Inghilterra le clamorose esclusioni di Tuchel per il Mondiale | davvero Maguire Foden Shaw e Tomori non servivano?

In Inghilterra, il tecnico ha deciso di escludere alcuni giocatori chiave dalla lista per il Mondiale, tra cui Maguire, Foden, Shaw e Tomori. Le scelte hanno suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, considerando le loro esperienze e le prestazioni recenti. La selezione finale è stata comunicata ufficialmente, ma le motivazioni precise delle esclusioni non sono state rese note pubblicamente. La squadra si prepara ora alle partite internazionali con nuovi elementi e strategie.

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