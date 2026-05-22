Il commissario tecnico dell’Inghilterra ha annunciato oggi i nomi dei giocatori convocati per il prossimo mondiale. Tra i 26 selezionati non figurano calciatori provenienti dal Milan. La lista comprende diversi elementi della rosa attuale della nazionale, ma nessun rappresentante del club italiano. La comunicazione ufficiale è stata resa nota attraverso il sito della federazione. La scelta ha suscitato attenzione tra gli appassionati, considerando la presenza di altri calciatori di club europei.

Con la Serie A che sta volgendo al termine, è ora di pensare al Mondiale 2026 che si svolgerà negli USA. Nonostante l'Italia non partecipi a causa del playoff perso contro la Bosnia, diversi calciatori che militano nel nostro campionato saranno impegnati nel torneo. Dopo le convocazioni di Francia e Portogallo, anche Thomas Tuchel, C.T dell'Inghilterra, ha voluto rendere note le sue scelte. Tra i vari nomi, però, spicca l'assenza di calciatori del Milan. Restano fuori dalle scelte ufficiali del C.T, Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, due nomi che, nel corso della stagione, erano stati osservati e testati a lungo dall'allenatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Inghilterra, niente Milan nelle convocazioni: ecco gli uomini di Tuchel

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