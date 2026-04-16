Nella giornata di oggi si sono intensificate le preoccupazioni riguardo alle condizioni di Kenan Yildiz, infortunatosi durante l’allenamento alla Continassa. La società non ha ancora comunicato ufficialmente la durata di eventuali tempi di recupero, ma le prime valutazioni indicano problemi che potrebbero influire sulla disponibilità del giocatore per la prossima partita di campionato contro il Bologna. La sfida è prevista per domenica sera.

di Angelo Ciarletta Infortunio Yildiz, brutte notizie dalla Continassa in vista della sfida in programma domenica sera con il Bologna. Ecco le condizioni del turco. Secondo quanto analizzato da Tuttosport, l’ottimismo dei giorni scorsi alla Continassa ha lasciato spazio a una nuova emergenza. La Juve si prepara alla sfida contro il Bologna di Vincenzo Italiano in un clima di pesante incertezza, condizionato dai nuovi problemi fisici che stanno colpendo alcuni elementi della rosa. CONTINASSA JUVE LIVE Il problema principale riguarda Kenan Yildiz. Il giocatore è tormentato da una tendinopatia rotulea alla gamba sinistra che lo ha costretto a saltare le ultime sedute.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Yildiz, brutte notizie dalla Continassa in vista della sfida con il Bologna. Le condizioni di Kenan

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Preoccupano le condizioni di Yildiz, che nelle ultime settimane è alle prese con un infortunio che lo mette in dubbio per le prossime sfide. - facebook.com facebook