Un infortunio ha coinvolto l’ex calciatore della Juventus, che dovrà stare fermo per due o tre settimane. La diagnosi ufficiale ha confermato la presenza di una lesione, senza ulteriori dettagli sulle modalità di intervento o sui tempi di recupero completi. La notizia riguarda il giocatore attualmente in forza al Bologna e si aggiunge alle complicazioni fisiche incontrate nelle ultime settimane.

di Francesco Spagnolo Infortunio Bernardeschi, non ci sono buone notizie per l’ex Juve. E’ stata confermata la lesione e dovrà stare ai box due o tre settimane. Il Bologna di Vincenzo Italiano si trova in un momento cruciale della stagione. Mentre la squadra affina la preparazione a Casteldebole per lo scontro diretto contro la Roma, l’attenzione dello staff medico e dei tifosi è monopolizzata dall’infortunio di Bernardeschi, una tegola che rischia di complicare i piani tattici del tecnico per la corsa all’Europa. In un clima di incertezza, la nota più lieta per la compagine felsinea riguarda Benjamin Dominguez. Il giovane talento argentino, classe 2003, ha ufficialmente smaltito i recenti acciacchi fisici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Bernardeschi, brutte notizie per l’ex Juve: confermata la lesione. I tempi di recupero del giocatore del Bologna

BERNARDESCHI JUVENTUS La 1ª da ex e l'omaggio dei tifosi

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