Golden Gala 2026 Furlani mostra al compagno Diaz il suo posto all' Olimpico per vedere la Roma

Durante il Golden Gala 2026, il campione del mondo nel salto in lungo ha mostrato al compagno di squadra Diaz il suo posto all’Olimpico per assistere alla partita della Roma. Furlani, noto per le sue vittorie in atletica, ha condiviso un momento con il suo compagno, evidenziando la sua passione per il calcio e per la squadra giallorossa. La scena si è svolta nel contesto della manifestazione sportiva, con il giovane atleta che ha mostrato entusiasmo per l’appuntamento calcistico.

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È il più giovane campione del mondo nel salto in lungo, il futuro dell’atletica italiana, ma Mattia Furlani non dimentica la sua passione per il calcio, in particolar modo per la Roma. Nel corso della presentazione del Golden Gala, che si terrà all’Olimpico il 4 giugno prossimo, durante il soprarlluogo dello stadio ha fatto vedere al compagno di squadra, Andy Diaz il posto dove andava da ragazzo a vedere la Roma. “Purtroppo in questa stagione non ho avuto l’occasione di venire all’Olimpico per tanti, tanti motivi e lavori. È stato un anno veramente pieno “, ha detto Furlani. Questo articolo Golden Gala 2026, Furlani mostra al compagno Diaz...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Golden Gala 2026, Furlani mostra al compagno Diaz il suo posto all'Olimpico per vedere la Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Golden Gala da impazzire: 43 ori olimpici e mondiali all'Olimpico con Jacobs, Furlani, Diaz e tanti altriNumeri record, per il Golden Gala Pietro Mennea: a rendere super l’edizione in programma il 4 giugno allo stadio Olimpico (si parte alle 19. Diaz sfida il record: 18,29 metri al Golden Gala di RomaAndy Diaz ha fissato il 4 giugno come data per sfidare il primato mondiale del salto triplo. Argomenti più discussi: Tutti all'Olimpico! Promo per i tesserati FIDAL; Pegaso Meeting: Battocletti cerca il record nei 1500 metri, Andrei allenatore di Fabbri \ VIDEO; Mondo: Alfred 21.86 appuntamento a Roma; ATLETICA GOLDEN GALA. Mattia Furlani prepara il Golden Gala, e sogna il record italiano da strappare a Andrew Howe x.com Golden Gala 2026, Furlani mostra al compagno Diaz il suo posto all'Olimpico per vedere la RomaÈ il più giovane campione del mondo nel salto in lungo, il futuro dell’atletica italiana, ma Mattia Furlani non dimentica la sua passione per il calcio, in ... lapresse.it