Mattia Furlani ha riportato un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. La diagnosi ufficiale indica una lesione muscolare, ma i dettagli sulla gravità non sono ancora stati comunicati. Non sono stati forniti tempi di recupero ufficiali, né indicazioni sulle procedure terapeutiche adottate. La squadra medica sta monitorando la condizione dell’atleta e si attendono aggiornamenti sui possibili tempi di rientro alle competizioni.

Mattia Furlani ha accusato un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. Questo è la prima notizia che giunge da Xiamen (Cina), dove il Campione del Mondo di salto in lungo si è fatto male durante la fase di volo del quarto tentativo, in occasione di una tappa della Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante di atletica). Il giovane fuoriclasse laziale ha alzato bandiera bianca, si è ritirato dalla gara (poi chiusa al quarto posto con 8.28 metri) ed è uscito dallo stadio in barella. L’entità del problema fisico che ha attanagliato il bronzo olimpico di Parigi 2024 verrà valutata con attenzione nella giornata di lunedì al rientro in Italia, mentre nelle prossime ore sono previsti i primi accertamenti in Cina (a cominciare da una risonanza magnetica), che chiariranno in maniera preliminare il quadro clinico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come sta Mattia Furlani? Il temuto infortunio: possibile entità e tempi di recupero

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