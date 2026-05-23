Infortunio nella piattaforma Ecolan | operaio travolto da una balla di plastica
Un operaio di 50 anni è rimasto ferito questa mattina sulla piattaforma Ecolan di Lanciano. È stato travolto da una balla di plastica che è caduta da un cumulo di imballaggi nell’area di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Le condizioni dell'uomo sono in fase di valutazione.
Incidente sul lavoro questa mattina, 23 maggio 2026, nella piattaforma Ecolan di Lanciano. Un dipendente di 50 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da una pesante balla di plastica, venuta giù da un cumulo di imballaggi nell'area di lavorazione.L'incidente è avvenuto intorno alle 9. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sullo stesso argomento
Grave infortunio alla Cargo City. Operaio travolto dal trattorino. Gli è stata amputata una gambaUn grave infortunio sul lavoro ha scosso nei giorni scorsi la Cargo City dell’aeroporto di Malpensa, uno dei principali snodi logistici del Nord...
Travolto da una cisterna da 30 quintali in azienda: grave operaio di 28 anniI Carabinieri di Desenzano stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 16 maggio, nei capannoni di via Campagna...