Grave infortunio alla Cargo City Operaio travolto dal trattorino Gli è stata amputata una gamba

Un incidente grave si è verificato recentemente presso la Cargo City dell’aeroporto di Malpensa, uno dei principali centri logistici del Nord Italia. Un operaio è stato travolto da un trattorino durante le operazioni di movimentazione delle merci. A seguito dell’accaduto, gli è stata amputata una gamba. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, e sono in corso le indagini delle autorità competenti per accertare le cause dell’incidente.

Un grave infortunio sul lavoro ha scosso nei giorni scorsi la Cargo City dell’aeroporto di Malpensa, uno dei principali snodi logistici del Nord Italia. All’interno della sede operativa di Dhl, un operaio di cinquantenne è rimasto coinvolto in un incidente con un mezzo di movimentazione, riportando conseguenze devastanti: secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato schiacciato da un trattorino durante le operazioni di lavoro, riportando ferite gravissime, tanto da rendere necessario un intervento chirurgico d’urgenza con amputazione di una gamba. Un episodio che riporta con forza al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto in contesti ad alta intensità operativa come quello aeroportuale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Grave infortunio alla Cargo City. Operaio travolto dal trattorino. Gli è stata amputata una gamba Notizie correlate Infortunio sul lavoro a Cervignano d’Adda: 53enne travolto da una rotoballa. Per lui traumi alla schiena e ad una gambaCervignano d'Adda (Lodi), 3 febbraio 2026 – Infortunio sul lavoro, nel pomeriggio di oggi 3 febbraio 2026, a Cervignano d’Adda, in via Alcide De... Travolto dal trattorino, muore agricoltore di 66 anniÈ morto nel campo di famiglia, quello che ogni giorno raggiungeva per prendersi cura della terra e del verde. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Grave incidente alla Cargo City di Malpensa: operaio perde una gamba; Grave infortunio sul lavoro alla Cargo City di Malpensa, operaio perde una gamba; Grave infortunio alla Cargo City. Operaio travolto dal trattorino. Gli è stata amputata una gamba; Coach Kastritis chiama a raccolta Varese: contro Cremona daremo tutto. Grave infortunio alla Cargo City. Operaio travolto dal trattorino. Gli è stata amputata una gambaMalpensa, il cinquantenne ha dovuto subire un intervento chirurgico d’urgenza, con la perdita dell’arto. I sindacati: Già avviati incontri con l’azienda per individuare misure migliorative da applica ... ilgiorno.it Grave incidente alla Cargo City di Malpensa: operaio perde una gambaGrave infortunio sul lavoro all’interno della sede operativa di Dhl, alla Cargo City di Malpensa, dove un operaio di circa cinquant’anni è rimasto coinvolto in un incidente con un mezzo di movimentazi ... varesenews.it Gravissimo incidente alla cargo city di Malpensa: un operaio Dhl è rimasto ferito e ha subito l'amputazione di una gamba #malpensa - facebook.com facebook