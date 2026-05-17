Travolto da una cisterna da 30 quintali in azienda | grave operaio di 28 anni

Da bresciatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane operaio di 28 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di ieri all’interno di un’azienda situata in via Campagna, a Calcinato. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato mentre era presente nel capannone e coinvolgeva una cisterna di circa 30 quintali. I Carabinieri di Desenzano stanno indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, mentre i soccorsi hanno portato l’operaio in ospedale per le cure del caso.

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I Carabinieri di Desenzano stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 16 maggio, nei capannoni di via Campagna 4, all'interno di una ditta di Calcinato, in località Calcinatello. Qui, poco prima delle 17, un operaio di 28 anni è rimasto ferito dopo essere. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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