Travolto da una cisterna da 30 quintali in azienda | grave operaio di 28 anni

Un giovane operaio di 28 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di ieri all’interno di un’azienda situata in via Campagna, a Calcinato. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato mentre era presente nel capannone e coinvolgeva una cisterna di circa 30 quintali. I Carabinieri di Desenzano stanno indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, mentre i soccorsi hanno portato l’operaio in ospedale per le cure del caso.

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