Infastidisce i clienti poi minaccia e aggredisce i carabinieri Ferito uno dei militari

Nella notte a Pontinia, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni, noto alle forze dell’ordine, dopo un intervento complicato. L’uomo aveva disturbato i clienti in un locale, poi ha minacciato e aggredito i militari. Durante l’arresto, uno dei carabinieri è rimasto ferito. La situazione si è conclusa con la presa in custodia dell’uomo, che si era mostrato aggressivo e violento.

Notte movimentata, la scorsa, a Pontinia dove i carabinieri, al temine di un intervento non semplice, hanno arrestato un uomo di 36 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine. Il 36enne deve ora rispondere dei reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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SPACCIATORE AGGREDISCE CARABINIERI, ARRESTATO E SUBITO LIBERO | 28/01/2026

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