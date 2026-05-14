Infastidisce i clienti di un supermercato e poi colpisce due carabinieri | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver molestato clienti in un supermercato e aver aggredito due carabinieri intervenuti sul posto. Secondo le fonti, avrebbe infastidito diverse persone prima di reagire violentemente ai militari che erano intervenuti per calmarlo. L’arresto è stato effettuato poco dopo l’episodio, che si è verificato in un’area commerciale locale. Nessun altro dettaglio è stato ancora reso pubblico.

Avrebbe molestato la clientela di un supermercato e quando sono arrivati i carabinieri, si sarebbe scagliato contro di loro. Era il primo pomeriggio di martedì 12 maggio, quando i carabinieri della stazione di San Massimo, con il supporto di un equipaggio del Norm della compagnia di Verona, sono.🔗 Leggi su Veronasera.it

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