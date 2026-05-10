IndyCar Lundgaard torna a festeggiare nel GP di Indianapolis

Christian Lundgaard ha vinto il Gran Premio di Indianapolis, il primo evento di maggio sul circuito dell’Indianapolis Motor Speedway. La gara ha visto il pilota protagonista con una performance che gli ha permesso di conquistare la vittoria. L’appuntamento ha attirato l’attenzione degli appassionati di automobilismo, segnando l’inizio di un mese ricco di competizioni sulla pista statunitense.

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