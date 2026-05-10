IndyCar Lundgaard torna a festeggiare nel GP di Indianapolis
Christian Lundgaard ha vinto il Gran Premio di Indianapolis, il primo evento di maggio sul circuito dell’Indianapolis Motor Speedway. La gara ha visto il pilota protagonista con una performance che gli ha permesso di conquistare la vittoria. L’appuntamento ha attirato l’attenzione degli appassionati di automobilismo, segnando l’inizio di un mese ricco di competizioni sulla pista statunitense.
Christian Lundgaard vince il GP di Indianapolis, primo appuntamento del mese di maggio all’interno dell’ Indianapolis Motor Speedway. Il danese, dopo un sontuoso sorpasso ai danni di David Malukas, si impone per la seconda volta in carriera, la prima fu a Toronto nel 2023. L’alfiere di Arrows McLaren #7 festeggia dopo aver superato all’esterno dell’impegnativa curva 3 la Chevy #12 Team Penske del giovane pilota americano che da quest’anno ha preso il posto dell’ex campione Will Power. Il portacolori del ‘Capitano’ ha dovuto arrendersi al #7 dello schieramento, il divario tra le due auto alla bandiera a scacchi è stato di cinque secondi. Niente da fare per Alex Palou (Ganassi #10), tradito dalla seconda Safery Car di giornata dopo una splendida pole ed un primo stint stellare.🔗 Leggi su Oasport.it
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