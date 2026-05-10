IndyCar | Lundgaard trionfa a Indianapolis sfortuna per Schumacher

Durante l'ultima gara di IndyCar a Indianapolis, Lundgaard ha mantenuto la prima posizione nonostante la pressione di Malukas. La corsa è stata segnata da un incidente tra Ferrucci e Schumacher, che ha causato notevoli problemi al pilota tedesco, costringendolo a uscire dalla competizione. Lundgaard ha quindi potuto consolidare il suo vantaggio e portare a casa la vittoria finale.

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? Punti chiave Come ha fatto Lundgaard a difendere la posizione da Malukas?. Perché l'incidente con Ferrucci ha rovinato la gara di Schumacher?. Quale errore tattico ha impedito a Malukas di vincere?. Cosa cambieranno i team in vista della centesima Indianapolis 500?.? In Breve Malukas secondo con 4,6 secondi di distacco, Rahal terzo a 7,9 secondi.. Newgarden quarto e Palou quinto dopo la pole position a Indianapolis.. Mick Schumacher ventesimo dopo contatto con Ferrucci e penalità drive-through.. Dennis Hauger ottavo con miglior risultato in carriera per il debuttante.. Christian Lundgaard ha conquistato il Gran Premio di Indianapolis della IndyCar 2026 superando la concorrenza con una prestazione che interrompe un lungo periodo di attesa per il pilota e per l’Arrows McLaren.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IndyCar: Lundgaard trionfa a Indianapolis, sfortuna per Schumacher ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate IndyCar, Lundgaard torna a festeggiare nel GP di IndianapolisChristian Lundgaard vince il GP di Indianapolis, primo appuntamento del mese di maggio all’interno dell’Indianapolis Motor Speedway. IndyCar, Helio Castroneves confermato per una nuova 500 Miglia di IndianapolisHelio Castroneves parteciperà alla 500 Miglia di Indianapolis 2026, nuovamente con una monoposto schierata da Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian.