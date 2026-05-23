  Indiscrezioni e retroscena… Garlasco spunta la segretaria del pm | l’intervento del procuratore

Notizia in breve

A Garlasco, si è scoperto che la segretaria del pubblico ministero ha rivelato dettagli non ancora ufficiali sull’indagine. Il procuratore ha dovuto intervenire per chiarire la situazione e gestire le indiscrezioni che circolano. La presenza di informazioni trapelate ha alimentato discussioni tra gli addetti ai lavori e i cittadini, creando un’atmosfera di attesa e curiosità. La vicenda continua a suscitare attenzione, mentre le autorità cercano di mantenere la riservatezza sulle fasi dell’indagine.