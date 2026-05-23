  Indiscrezioni e retroscena… Garlasco spunta la segretaria del pm | cosa si scopre

A Garlasco si parla di una segretaria del pubblico ministero coinvolta in una vicenda non ancora chiarita. La notizia si aggiunge a indiscrezioni e retroscena che circolano nel contesto giudiziario locale. La situazione ha attirato l’attenzione, ma non sono stati forniti dettagli ufficiali o conferme sui fatti. La vicenda resta oggetto di discussione tra le persone che seguono da vicino il caso. Nessun altro elemento concreto è stato reso pubblico al momento.

A Garlasco, ormai, sembra mancare soltanto il bagarino fuori dal tribunale. Per il resto, attorno al caso che da anni scuote l’opinione pubblica italiana, c’è davvero tutto: detective da tastiera, consulenti televisivi, dirette social notturne, youtuber investigativi, profili anonimi e presunti esperti pronti a rilanciare ogni giorno nuovi retroscena. Una macchina mediatica continua, spesso più rumorosa degli stessi atti giudiziari. Nel mezzo di questo clima sempre più acceso è arrivato anche un episodio che racconta bene la confusione nata intorno all’inchiesta: una sedicente segretaria del procuratore capo di Pavia, Fabio Napoleone, avrebbe contattato pseudo giornalisti e blogger per fornire indiscrezioni e ricostruzioni sul delitto di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Le novità di Garlasco su Stasi e Sempio: cosa significano e cosa può succedere

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