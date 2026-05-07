Cosa si sapeva già allora Garlasco indiscrezioni sulle dichiarazioni di Stefania Cappa ai pm

Nelle giornate del 5 e 6 maggio, la Procura di Pavia ha portato avanti un’ulteriore fase delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, con l’ascolto di nuove testimonianze e la revisione di vecchi elementi. Durante questa fase, sono emerse indiscrezioni riguardo alle dichiarazioni di Stefania Cappa, che potrebbero aver fornito dettagli inediti sul caso. La procura prosegue con le verifiche in attesa di ulteriori sviluppi.

Si susseguono i colpi di scena sul caso di omicidio di Chiara Pogg i. Le giornate del 5 e del 6 maggio hanno segnato un passaggio cruciale nella nuova indagine della Procura di Pavia, che continua a scavare tra testimonianze, vecchi elementi e nuove ricostruzioni. Con una mossa a sorpresa, gli inquirenti hanno convocato le gemelle Stefania e Paola Cappa, Marco Poggi e Andrea Sempio, oggi unico indagato nella riapertura del fascicolo sull’omicidio avvenuto nell’agosto del 2007 a Garlasco. La notizia che più ha fatto discutere riguarda proprio Andrea Sempio. Dagli interrogatori sarebbe infatti emerso un soliloquio captato dagli investigatori, nel quale il 38enne parlerebbe delle tre telefonate effettuate a casa Poggi pochi giorni prima del delitto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Caso Garlasco, chi sono Stefania e Paola Cappa | Età e vita privata delle gemelle KEcco chi sono Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi, del caso Garlasco. Le due sono state di nuovo interrogate. ilsussidiario.net

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