Una sparatoria si è verificata in un supermercato, causando diversi feriti e la morte di almeno una persona. Durante l’evento, una bambina è stata colpita. Le forze di polizia sono intervenute sul posto per contenere la situazione e avviare le indagini. La scena è stata teatro di panico tra i presenti, alcuni dei quali hanno cercato riparo. La dinamica e le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Una sparatoria in un supermercato ha provocato morte e terrore, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico. Diverse persone hanno perso la vita, mentre altre sono rimaste ferite, alcune in condizioni gravi. La vicenda si è consumata in pochi istanti, trasformando un luogo quotidiano in uno scenario di paura. Tra i feriti figura anche una bambina, dettaglio che rende ancora più tragico l’accaduto. Stando a quanto riportato dalle autorità, l’attentatore sarebbe stato poi ucciso dagli agenti accorsi sul posto non appena ricevuto l’allarme. Non è ancora definitivo, purtroppo, il numero delle vittime: al momento si parla di 2 morti e 5 feriti, alcuni gravi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Entra al supermercato e inizia a sparare, è strage: colpita anche una bimba, l’intervento della polizia

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