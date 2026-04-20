Terribile incidente a Torino Cavoretto | rider trovato morto e bici fracassata probabilmente travolto da un' auto pirata

Un incidente mortale si è verificato a Torino, nel quartiere Cavoretto, nella sera di domenica 19 aprile 2026. Un uomo di 32 anni, di nazionalità straniera, è stato ritrovato senza vita in strada della Creusa 109, accanto alla sua bicicletta danneggiata. Secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stato investito da un'auto che poi si è allontanata senza fermarsi. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Un uomo di 32 anni, straniero, è stato trovato morto nella tarda serata di ieri, domenica 19 aprile 2026, in strada della Creusa 109 a Torino. La vittima, probabilmente un rider, è stata trovata senza vita tra la vegetazione a poca distanza dalla sua bicicletta, che aveva importanti danni.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Muore travolto da un'auto mentre è in bici: è caccia all'auto pirataDrammatico incidente stradale nel pomeriggio di ieri, 9 aprile, lungo la strada provinciale Valdinievole, alle porte di Galleno nel comune di... Terribile incidente a Torino Mirafiori Sud: donna investita da veicolo pirata, mortaUn'italiana di 86 anni è morta mentre attraversava corso Unione Sovietica all'altezza dell'incrocio con via Bordighera a Torino all'ora di pranzo di... Una raccolta di contenuti Si parla di: Terribile incidente a Torino Cavoretto: rider trovato morto e bici fracassata, probabilmente travolto da un'auto pirata; Incidente in corso Moncalieri, all'altezza del ponte Isabella: coinvolti un'auto e un ciclista, un ferito al CTO. Drammatico incidente in via Sansovino a Torino: la moto colpisce un'auto parcheggiata, morto il giovane Francesco DesarioUn terribile incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile 2026, in via Sansovino a Torino. Dai primi accertamenti sulla dinamica si è trattato di un incidente autonomo che non h ... torinotoday.it