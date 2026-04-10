Muore travolto da un' auto mentre è in bici | è caccia all' auto pirata

Nel pomeriggio di ieri, 9 aprile, si è verificato un incidente lungo la strada provinciale Valdinievole, vicino a Galleno nel comune di Castelfranco di Sotto. Un ciclista è stato investito da un'auto e ha perso la vita. L’automobilista non si è fermato dopo l’impatto, dando così inizio a una caccia all’auto pirata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l'uomo in bicicletta non c’è stato nulla da fare.