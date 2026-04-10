Muore travolto da un' auto mentre è in bici | è caccia all' auto pirata
Nel pomeriggio di ieri, 9 aprile, si è verificato un incidente lungo la strada provinciale Valdinievole, vicino a Galleno nel comune di Castelfranco di Sotto. Un ciclista è stato investito da un'auto e ha perso la vita. L’automobilista non si è fermato dopo l’impatto, dando così inizio a una caccia all’auto pirata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l'uomo in bicicletta non c’è stato nulla da fare.
Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di ieri, 9 aprile, lungo la strada provinciale Valdinievole, alle porte di Galleno nel comune di Castelfranco di Sotto. Un uomo di 90 anni, Angiolo Baronti, è morto dopo essere stato travolto da un'auto che si è data poi alla fuga. L'anziano stava. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Travolto da un’auto mentre era in bici, muore dopo due giorni in ospedale: caccia al pirata della stradaFederico Meacci, 34 anni, è morto dopo essere stato investito da un pirata mentre tornava a casa da lavoro.
Ucciso a 90 anni mentre va in bici, è caccia all’auto pirata. Angiolo travolto a pochi metri da casaCastelfranco, 10 aprile 2026 – Un anziano di 90 anni è stato investito e ucciso da un’auto pirata, ieri pomeriggio poco dopo le 16, sulla provinciale...
LAURA PAUSINI, MORTO LO ZIO ETTORE: INVESTITO IN BICI DA UN'AUTO IN FUGA
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Tragico incidente: vigile del fuoco volontario muore travolto da un albero mentre pesca x.com