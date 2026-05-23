Tre veicoli sono stati coinvolti in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Amendola a Rovigo. Una delle auto è finita in un fosso. L’incidente ha provocato sette feriti, tra cui una bambina di tre anni in condizioni considerate gravissime. La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause dell’incidente.

ROVIGO - Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale in via Amendola a Rovigo. Lo schianto è avvenuto oggi, sabato 23 maggio, nel primo pomeriggio, alle 14.30 circa. Uno dei mezzi è finito nel fosso a bordo strada. Le persone ferite sono sette tra cui anche 2 bambine (una di sei anni) e una delle quali ha tre anni ed è stata trasportata in elicottero in gravi condizioni all'ospedale di Padova. La strada in cui è avvenuto l'incidente è chiusa al traffico e restano da chiarire le dinamiche di quanto accaduto. I soccorsi Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Rovigo che hanno estratto dalle lamiere i feriti e hanno messo in sicurezza l'area, dato che, durante lo schianto è stata danneggiata una linea del metanodotto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente tra 3 auto, una finisce nel fosso: sette feriti, gravissima una bambina di tre anni. Strada chiusa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Classic HK Movie | Triad Overlord: Triad war erupts after boss assassination.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Violento incidente tra auto, quattro feriti: in ospedale anche una bambina di 2 anni

Zoppola, auto finisce nel fosso: feriti i sette occupantiI Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti nella tarda serata di ieri sulla Strada Statale 13, nel territorio comunale di Zoppola,...

Incidente tra 3 auto, una finisce nel fosso: cinque feriti, gravissima una bambina di tre anni. Strada chiusaROVIGO - Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale in via Amendola a Rovigo. Lo schianto è avvenuto oggi, sabato 23 maggio, nel primo pomeriggio, alle 14.30 circa. Uno ... ilgazzettino.it

Incidente all'autodromo di Racalmuto, morto cronometrista. Travolto da auto il 3 maggio, era ricoverato all'ospedale Civico di Palermo #ANSA x.com

Scontro tra tre auto: 5 feriti, coinvolti 2 minori di cui uno grave | FOTOIncidente a Rovigo in via Amendola: cinque feriti, coinvolti due minori. Uno trasportato in elisoccorso a Padova. nordest24.it