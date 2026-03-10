I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti ieri sera sulla Strada Statale 13 a Zoppola per un incidente che ha coinvolto una sola vettura. L’auto è finita in un fosso e a bordo c’erano sette persone, tutte ferite. I soccorritori hanno estratto i feriti e li hanno trasportati in ospedale. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso.

I Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti nella tarda serata di ieri sulla Strada Statale 13, nel territorio comunale di Zoppola, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola vettura. Il mezzo, per cause ancora al vaglio delle autorità competenti, è uscito di strada terminando la corsa nel fossato che costeggia la carreggiata. Sul posto sono giunti tre automezzi e dodici operatori provenienti sia dalla sede centrale di Pordenone sia dal distaccamento di San Vito al Tagliamento. I soccorritori, dopo aver stabilizzato l’auto incidentata, hanno collaborato con il personale sanitario per estrarre le ultime due persone rimaste incastrate all’interno del veicolo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Articoli correlati

Zoppola: auto ribaltata, 7 feriti e 2 intrappolati nel fossoUn drammatico incidente stradale ha coinvolto un’automobile che, viaggiando lungo la strada statale 13 nel comune di Zoppola, in provincia di...

Leggi anche: Scontro fa due auto, una finisce nel fosso. Feriti e traffico sulla Modena-Carpi

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Zoppola auto finisce nel fosso feriti i...

Temi più discussi: Zoppola, auto finisce nel fosso: feriti i sette occupanti; Zoppola, auto esce di strada e si ribalta nel canale: sette persone ferite; Auto si cappotta nel fosso: sette feriti, tre sono gravi; Auto con sette persone a bordo esce di strada e finisce ribaltata nel fosso: feriti intrappolati tra le lamiere.

Auto con 7 persone a bordo finisce nel fossato: maxi intervento per estrarliIncidente a Zoppola sulla SS13: auto finisce nel fossato con sette persone a bordo. Intervento di vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri. nordest24.it

Auto con sette persone a bordo esce di strada e finisce ribaltata nel fosso: feriti intrappolati tra le lamiereSAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - Auto esce di strada e finisce ribaltata nel fossato: è accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 ... msn.com

Nessuno è grave. Altri due incidenti tra sabato e domenica a San Vito al Tagliamento e a Zoppola con due persone finite al pronto soccorso - facebook.com facebook