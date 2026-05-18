Perde il controllo dell' auto e travolge i veicoli in sosta | incidente impressionante in via Bertini ferito un 26enne
Nella tarda mattinata di lunedì, poco dopo le 12, un incidente stradale si è verificato in via Bertini. Un'auto ha perso il controllo e ha travolto diversi veicoli in sosta, provocando danni e ferendo un giovane di 26 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Le autorità stanno accertando le cause che hanno portato all'incidente.
Poteva concludersi con conseguenze drammatiche l'incidente stradale verificatosi nella tarda mattinata di lunedì, poco dopo le 12, in via Bertini. Un 26enne, alla guida di una Ford Fiesta, ha improvvisamente perso il controllo del proprio veicolo mentre procedeva in direzione Fiera, invadendo la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Mustang Loses Control and Plows the Wall
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