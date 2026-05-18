Perde il controllo dell' auto e travolge i veicoli in sosta | incidente impressionante in via Bertini ferito un 26enne

Nella tarda mattinata di lunedì, poco dopo le 12, un incidente stradale si è verificato in via Bertini. Un'auto ha perso il controllo e ha travolto diversi veicoli in sosta, provocando danni e ferendo un giovane di 26 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Le autorità stanno accertando le cause che hanno portato all'incidente.

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