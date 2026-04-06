Questa mattina a Martina Franca si è verificato un incidente stradale tra una moto di grossa cilindrata e un'auto. L'impatto si è verificato lungo una strada cittadina, coinvolgendo un motociclista e un veicolo leggero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza al ferito. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

Spaventoso incidente stradale questa mattina a Martina Franca dove una moto di grossa cilindrata si è scontrata con un’utilitaria per cause ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato il motociclista rimasto gravemente ferito nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al centauro prima di trasferirlo in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Quasi illeso, invece, il conducente dell’auto, un uomo di 87 anni, che ha riportato soltanto lievi contusioni. L’anziano ha rifiutato sia il ricovero sia le cure mediche. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incidente nel giorno di Pasquetta: moto contro auto, ferito il motociclista

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Incidente tra auto e moto nel Cilento: un feritoPaura, oggi, nella frazione di Velina a Castelnuovo Cilento, dove un’auto e una motocicletta si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

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