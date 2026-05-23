incidente in scooter grave un ragazzo di 19 anni

Un ragazzo di 19 anni è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Jacopo di Pistoia dopo un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 8 in via Montalbano. L’incidente ha coinvolto uno scooter, con il giovane trasportato in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle cause dell’incidente.

Pistoia, 23 maggio 2026 – Un ragazzo di 19 anni è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Jacopo di Pistoia, dopo un grave incidente che lo ha visto coinvolto stamani, intorno alle 8, in via Montalbano. Sul posto, oltre alla squadra Misericordia di Cantagrillo e Casalguidi che si è presa cura del ferito, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi. Secondo una prima, sommaria ricostruzione dell’accaduto, il giovane stava viaggiando sul suo scooter indossando regolarmente il casco, quando si sarebbe scontrato con un autocarro intento a svoltare. E’ stato il diciannovenne ad avere la peggio, sbalzato dal motorino è finito sull’asfalto in seguito all’improvviso impatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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