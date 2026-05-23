Incidente in moto a Centola | centauro in ospedale si indaga

Un centauro ha perso il controllo della moto e caduto sull'asfalto in località Fonteluna a Centola. L'uomo è stato trasportato in ospedale. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Tensione, oggi pomeriggio a Centola, in località Fonteluna: un centauro, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua moto, cadendo e finendo sull'asfalto. Il malcapitato è stato raggiunto dal 118, per essere trasferito d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso. Indagano, i carabinieri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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