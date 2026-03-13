Incidente tra moto e apecar | centauro trasportato in ospedale

Questa mattina nella frazione Licusati di Camerota si è verificato uno scontro tra una moto e un apecar. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e il centauro coinvolto è stato trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per chiarire le cause dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi.

Paura, questa mattina, nella frazione Licusati di Camerota, dove una moto e un apecar si sono scontrati per cause in corso di accertamento. In sella alla motocicletta c'era un ragazzo di 26 anni che, a seguito dell’impatto, ha riportato una frattura alla gamba. I soccorsiSul posto è intervenuta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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