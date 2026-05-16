Incidente a Torino | all' incrocio-rotonda si scontrano un' auto e una moto che resta in posizione verticale centauro all' ospedale

Da torinotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, sabato 16 maggio 2026, si è verificato un incidente all’incrocio tra corso Mediterraneo, corso Ferrucci, via Braccini, corso Lione e via Colombo a Torino, regolato da una rotonda con semaforo. Un’auto e una moto sono entrate in collisione, con la moto che si è fermata in posizione verticale dopo l’impatto. Il conducente della moto è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

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Un incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 16 maggio 2026, all'incrocio tra corso Mediterraneo, corso Ferrucci, via Braccini, corso Lione e via Colombo a Torino, che regolato da una rotonda con semaforo. Lo scontro ha coinvolto un'auto Fiat 500 e una moto Triumph. A seguito. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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