Incidente in montagna donna cade sulla via ferrata | salvata grazie al kit di sicurezza che funziona una volta sola

Da torinotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi un’escursionista è caduta sulla via ferrata dell’Orrido di Foresto, in Piemonte, riportando traumi lievi e danneggiando il kit di sicurezza, che funziona una sola volta. I soccorritori sono intervenuti sulla parete strapiombante, in corrispondenza della terza cascata. La donna è stata recuperata e assistita sul posto. Il kit di sicurezza ha subito un danno irreparabile durante la caduta.

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Oggi, 23 maggio, i tecnici del soccorso alpino del Piemonte sono intervenuti sulla via ferrata dell'Orrido di Foresto, comune di Bussoleno, dove una donna è caduta in un tratto strapiombante all'altezza della terza cascata procurandosi alcuni leggeri traumi, ma soprattutto danneggiando il kit di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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