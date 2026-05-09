Incidente sulla ferrata dell’Orrido di Foresto | escursionista salvata con il sistema di teleferiche

Un'escursionista è stata recuperata dai soccorritori dopo una caduta sulla ferrata dell’Orrido di Foresto. La donna, rimasta ferita a una gamba, è stata portata in salvo grazie a un sistema di teleferiche utilizzato dai tecnici del soccorso alpino. L’intervento è stato reso possibile attraverso operazioni di recupero che hanno coinvolto diverse apparecchiature di trasporto in quota. La donna è stata poi trasferita in ospedale per le cure del caso.

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