Una donna è caduta da una bicicletta nel centro di Gioia Tauro, rischiando di soffocare. Gli agenti intervenuti sul posto hanno praticato un primo soccorso tempestivo, permettendo di sbloccare le vie respiratorie e di evitare conseguenze più gravi. La donna è stata trasportata in ospedale per ulteriori controlli. L’intervento rapido delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione peggiorasse.

È stata salvata la vita di una donna coinvolta in un sinistro stradale autonomo a Gioia Tauro, grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha visto protagonista una cittadina che, mentre percorreva una via della città in bicicletta, è caduta rovinosamente, rischiando il soffocamento a causa delle ferite riportate. L’intervento degli agenti ha permesso di evitare conseguenze ben più gravi, come reso noto dalla Polizia di Stato. La dinamica dell’incidente Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la donna stava transitando su una strada cittadina di Gioia Tauro a bordo della propria bicicletta quando, per cause non specificate, ha perso l’equilibrio ed è caduta violentemente sull’asfalto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donna cade in bici a Gioia Tauro e rischia il soffocamento, salvata grazie all'intervento lampo degli agenti

Notizie correlate

Area portuale di Gioia Tauro, affidato il servizio di primo intervento medico-sanitarioL’obiettivo è quello di assicurare l’attività medico sanitaria di primo intervento, considerata rilevante all’interno di uno scalo portuale che...

Donna in stato di alterazione psicofisica minaccia di gettarsi nel vuoto a Siracusa, l'intervento degli agentiTragedia evitata nella serata di martedì a Siracusa, dove una donna è stata salvata dagli agenti della Polizia di Stato mentre tentava di lanciarsi...

Contenuti di approfondimento

Donna cade in bici a Gioia Tauro e rischia il soffocamento, salvata grazie all'intervento lampo degli agentiDonna salvata dalla Polizia dopo una caduta in bici a Gioia Tauro: decisivo il primo soccorso per evitare il soffocamento. virgilio.it

Donna cade in bici e rischia di soffocare: salvata dalla Polizia a Gioia TauroLa vittima aveva battuto il volto a terra. Decisivi i primi soccorsi in attesa dell’ambulanza. Dopo il ricovero a Reggio in elisoccorso, la donna ha scritto alla Polizia per ringraziarla ... corrieredellacalabria.it