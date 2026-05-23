Incidente in campagna | si ribalta un trattore un ferito

Nel pomeriggio a Sassano, un trattore si è ribaltato durante un intervento in campagna. Un uomo a bordo del mezzo è rimasto gravemente ferito. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le verifiche.

Brutto incidente, nel pomeriggio, a Sassano. Un uomo, infatti, è rimasto gravemente ferito mentre era a bordo del suo trattore: per cause da accertare, il mezzo agricolo si è ribaltato. A soccorrere il malcapitato, il 118 che lo ha condotto d'urgenza all'ospedale di Polla, dove è ricoverato in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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