Incidente in campagna il trattore si ribalta | muore un agricoltore

Un agricoltore di 82 anni è morto questa mattina a Castellaneta, nel Tarantino, in seguito al ribaltamento del trattore mentre lavorava nei campi. L’incidente è avvenuto durante le ore mattutine e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Trattore si ribalta, muore un agricoltore nel Tarantino. Un uomo di 82 anni ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi in un incidente avvenuto mentre era al lavoro nei campi a Castellaneta (Taranto), in contrada Gaudella. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano era alla guida del proprio trattore quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo agricolo si sarebbe ribaltato. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato, senza avere possibilità di scampo. Inutili i soccorsi: quando i sanitari sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici dello Spesal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, che stanno effettuando gli accertamenti necessari e la messa in sicurezza dell'area. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

